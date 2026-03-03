Les bonnes raisons de croire à une nouvelle remontada du Barça

Séché 4-0 à l’aller par l’Atlético de Madrid, le Barça aura besoin d’une nouvelle remontada et d’un exploit ce mardi soir pour se qualifier en finale de la Coupe du Roi. Les Blaugrana ont le droit d’y croire : ils ont Lamine Yamal.

→ Parce que Lamine Yamal aime les moments qui comptent

Villarreal, c’était l’apéro. Du costaud, certes, mais en signant son premier triplé avec le Barça ce samedi (4-1), Lamine Yamal a rappelé qu’il allait encore falloir compter sur lui pour illuminer le premier semestre foot de l’année. Malicieux et clinique, le gamin est en pleine bourre et déglingue tout, même ses détracteurs. C’est parce qu’on ne suit pas la Liga chaque week-end qu’on oublie à quel point le Catalan a de la magie dans les pieds et qu’il n’est, à 18 ans, qu’au début de son règne. Les grands rendez-vous n’ont jamais effrayé Yamal, souvenez-vous de la finale de Supercoupe d’Espagne 2025 remportée 5-2 face au Real Madrid ; souvenez-vous surtout de sa double confrontation contre l’Inter en demi-finales de Ligue des champions. Il peut faire tomber l’Atlético à lui tout seul, Diego Simeone le sait, Antoine Griezmann le sait et tout le monde le sait. Petit insolent ou génie précoce, ce jeune talent aux spaghettis sur la tête rassemble au moins sur une chose : il est imprévisible et, une fois lancé, il est difficile de l’arrêter.

→ Parce que Lamine Yamal en a fini avec ses conneries

Pour garder la flamme dans une relation, il ne faut jamais cesser de flirter et, surtout, se renouveler. Et ça, Lamine Yamal l’a très bien compris. Outre ses déclarations d’amour à l’égard du Barça, le gamin de la Masia a décidé de lisser son image. Pas question d’abandonner les frisottis, mais plutôt de repartir de zéro sur les réseaux sociaux. L’image du joueur bling-bling qu’il dégageait a fini par lasser et a contribué à écorner son image : le gamin a peut-être au moins le mérite d’être bien entouré et de savoir faire le ménage. Fini les lancers de nains et les soirées, il n’y a désormais de place que pour le football dans son cœur et sur son mur Instagram. Qu’il n’oublie pas quand même de rester jeune.

→ Parce que Lamine Yamal a retrouvé le sourire

Et pourtant, il a fallu un peu de temps avant que Yamal ne retrouve des sensations, et par extension le sourire. « Je ne me sentais pas bien, expliquait le petit prodige barcelonais après son triplé contre Villarreal. C’était un mélange de plusieurs choses, plus une pubalgie, qui, je crois, est derrière moi maintenant. Mais je n’étais pas heureux de jouer et je pense que ça se voyait… Depuis une semaine environ, je me sens beaucoup mieux. J’ai cette envie de sourire sur le terrain que je n’avais pas ressentie depuis longtemps. » Une seule phrase qui peut suffire à effrayer les Colchoneros : ce petit garnement a envie de s’amuser et de nous régaler.

→ Parce que Lamine Yamal écoute Jul

Dans le nom Yamal, on trouve « Y ». Soit la lettre fétiche de son artiste français préféré, Jul. Il semblerait que la douce poésie de Julien Marie motive le jeunot et ses coéquipiers. Les sons électro-épiques de Kavisnky, les guitares endiablées d’ACDC ou le flow d’Eminem ? Au placard. Le numéro 10 du Barça est arrivé plusieurs fois au stade Jul à fond sur son enceinte, notamment avant des rencontres importantes comme le Clásico en mai dernier. L’ambiance des grands soirs.

→ Parce que Lamine Yamal a déjà participé à une remontada inattendue au Barça

Remontons un peu le temps. Les U12 du FC Barcelone sont menés 3-0 en championnat à cinq minutes du coup de sifflet final. Et là, la pépite catalane se révèle : le petit Lamine Yamal dribble toute la défense adverse et plante un but plutôt sympa. Délivrant ensuite deux passes décisives, il permet au Barça de revenir à 3-3. S’il l’a fait à 12 piges, il peut le refaire avec la même insouciance à 18, non ? En voilà un vrai défi grandeur nature.

→ Parce que Lamine Yamal

C’est simple, le foot.

