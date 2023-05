Liverpool passe la sixième contre Brentford

Liverpool 1-0 Brentford

But : Salah (13e)

Liverpool évite la piqûre.

Battu par les Bees le 2 janvier, Liverpool a pris sa revanche à Anfield pour aligner une sixième victoire consécutive en championnat (1-0). Sur la lancée de ses dernières sorties, Mohamed Salah a planté son trentième but de la saison : Fabinho a surpris la défense avec un bon ballon vers Virgil van Dijk qui a remisé de la tête pour l’Égyptien, buteur en deux temps (1-0, 13e). Une réalisation marquante, puisqu’elle lui permet d’égaler Steven Gerrard avec 186 buts sous le maillot de Liverpool. Darwin Núñez a ensuite manqué son geste face à David Raya sur une magnifique ouverture de Trent Alexander-Arnold (29e), et Brentford a peu à peu refait surface. Ivan Toney a par exemple envoyé son coup franc, puissant et rasant, tout proche du montant (39e). Bryan Mbeumo a même égalisé après avoir pris Van Dijk de vitesse, avant d’être rattrapé par le hors-jeu (40e).

A LA ALTURA DE STEVEN GERRARD: Mo Salah llegó a los 186 goles con la camiseta de Liverpool. pic.twitter.com/Z49KO3XWie — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2023

Les Bees ont mis une deuxième fois le ballon au fond, mais le but a encore été logiquement refusé pour un tampon de Toney sur Alisson (49e). Cody Gakpo a quant à lui raté le 2-0 à un mètre de la cage sur un centre de Diogo Jota (53e), et a fait passer un autre frisson en déclenchant une volée du droit qui a fui le cadre (84e). Raya a permis à Brentford d’y croire jusqu’au bout en détournant une tentative d’Alexander-Arnold (78e), mais les hommes de Thomas Frank n’ont pas su profiter de leurs derniers corners. Alisson obtient son centième clean sheet chez les Reds, et Liverpool revient provisoirement à deux points du podium, avec deux matchs de plus que Newcastle et Manchester United.

Wait and see.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson (Tsimikas, 82e) – Fabinho, Jones (Milner, 82e), Gakpo – Jota (Henderson, 73e), Salah, Núñez (Diaz, 65e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Brentford (5-3-2) : Raya – Henry (Schade, 72e), Mee, Pinnock, Jorgensen, Hickey (Wissa, 88e) – Janelt (Damsgaard, 82e), Onyeka (Dasilva, 72e), Jensen (Baptiste (82e) – Toney, Mbeumo. Entraîneur : Thomas Frank.

