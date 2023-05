God Save the King largement sifflé à Anfield pour le couronnement de Charles III

Royaume-Désuni.

Comme sur tous les terrains de Premier League ce week-end, le God Save the King a retenti à Anfield juste avant le coup d’envoi du match entre Liverpool et Brentford. Un hommage au couronnement du roi Charles III, pas vraiment du goût des supporters des Reds, qui l’ont copieusement sifflé. Les Scousers ont pris l’habitude de huer l’hymne national depuis les années 1980, à une époque où les souffrances sociales et économiques de leur ville ont stimulé l’aigreur à l’égard des autorités. Ils l’avaient notamment fait lors du Community Shield en juillet dernier.

Ce coup-là, le roi will walk alone.

