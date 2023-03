Au terme d’un match fou à Reims, les Lyonnaises filent en demies de Coupe de France

Et à la fin, ce sont les Lyonnaises qui gagnent.

Si vous cherchiez du spectacle ce samedi après-midi, il suffisait de jeter un coup d’œil à Reims, où se déroulait le premier quart de finale féminin de Coupe de France entre le Stade de Reims et l’OL. Ce sont bien les visiteuses qui l’ont emporté, mais dans une difficulté rare pour les joueuses de Sonia Bompastor. Alors qu’elles n’avaient plus encaissé de but depuis le 11 décembre dernier, les Lyonnaises en ont cette fois pris deux, dont l’un où Melchie Dumornay a même célébré avant de conclure. À noter également la sortie sur blessure d’Amandine Henry en toute fin de partie.

Lyon encaisse ses premiers buts en 2023 🥅 Après près de 3 mois avec une cage inviolé, l'OL céde par 2 fois (Corboz et Dumornay qui célèbre avant même de marquer)#SDROL 📽️ FFF Tv pic.twitter.com/sw5QwBWZSj — Femmes Foot News 📰 (@femmesfootnews) March 4, 2023

2-2 au coup de sifflet final, les joueuses se sont donc dirigées vers une séance de tirs au but. Wendie Renard a été la première à rater en dévissant complètement sa tentative, mais les Lyonnaises ont eu le bonheur de voir Kinga Szemik, la gardienne rémoise, manquer elle aussi sa frappe, alors qu’elle avait la qualification au bout du pied. Jade Rastocle, dixième tireuse des locales, a également raté, et finalement offert la qualification à Lyon au bout du suspense.

Une rencontre sponsorisée par Corinne Diacre.

