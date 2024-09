Un Clermontois file en Turquie

From Clermont to Trabzon.

Ça y est, Muhammed Cham quitte l’Auvergne. Arrivé à Clermont en 2020, l’international autrichien va poursuivre sa carrière sur les bords de la Mer noire, dans le club turc de Trabzonspor. Le meilleur buteur clermontois la saison dernière signe chez les Bordo-Mavi pour quatre saisons, plus une avec option, comme l’a révélé Fanatik.

"Beni seveni ben de severim." Yeni evine hoş geldin ❤️💙 Muhammed Cham | #17 pic.twitter.com/I5aX2uTHlZ — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 29, 2024

Après deux prêts successifs au Vendsyssel FF et à l’Austria Lustenau, Cham avait découvert la Ligue 1 lors de la saison 2022-2023, où il s’était rapidement imposé comme titulaire, ce qui lui avait valu d’être sélectionné pour la première fois par l’Autriche. Clermont ayant été relégué en Ligue 2 à la fin du dernier exercice, le milieu offensif part donc découvrir la première division turque, dans un club qui réalise pour le moment un mercato intéressant avec le recrutement du vétéran Stefan Savić et de l’international turc Okay Yokuşlu. Cham pourrait même faire ses premiers pas en coupe d’Europe cette saison, en cas de victoire de Trabzonspor face au FC Saint-Gall ce jeudi soir, lors du match retour des barrages de la Ligue Europa Conférence.

Muhammed au bord de la Mer noire, c’est un Cham à l’eau.