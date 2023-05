Sonny Anderson charge Hatem Ben Arfa

Aulas, ça fait du bruit.

Jean-Michel Aulas a quitté son poste de président de l’Olympique lyonnais qu’il a occupé pendant 36 ans, et les hommages d’anciens joueurs ont été immédiats sur les réseaux sociaux. Un des messages a été plus percutant que les autres, celui d’Hatem Ben Arfa : « Tu ne vas pas manquer au football. Aurevoir », a laconiquement communiqué le joueur de 36 ans. Dans la foulée, le conseiller sportif et légende de l’OL Sonny Anderson n’a pas manqué sa cible, venant remettre l’ancien milieu offensif à sa place sur beIN SPORTS : « C’est complètement déplacé et honteux de la part d’un joueur qui était une promesse du football, qui est sorti de l’académie de l’OL et était courtisé dans le monde entier. »

⚽ #FootballShow 🚨 Sonny Anderson réagit à la polémique Hatem Ben Arfa ! 💬 "C'est déplacé et honteux !" pic.twitter.com/2jvGYbMCAb — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 8, 2023

Sonny Anderson n’est pas le seul à avoir critiqué ces propos, puisque l’ancien agent de Ben Arfa, Frédéric Guerra, y est également allé les deux pieds en avant sur les réseaux sociaux : « Ayant été à l’origine et signataire des premiers contrats professionnels d’Hatem Ben Arfa à l’Olympique lyonnais, je peux dire sans vergogne que ce post est la pire des ingratitudes, et pourtant ce garçon m’avait déjà habitué au pire… Il ne grandira jamais… »

HBA n’a jamais été bon quand il fallait prendre la parole.

Laurent Nicollin : « Tu ne réussis pas comme Aulas si tu n’es pas brillant »