Liverpool scalpe Tottenham au bout d’un match fou

Liverpool 4-3 Tottenham

Buts : Jones (3e), Diaz (5e), Salah (15e SP) et Jota (90e+4) pour les Reds // Kane (40e), Son (77e) et Richarlison (90e+3) pour les Spurs

Le Liverbird retrouve des couleurs. Après Leeds (1-6), Nottingham Forest (3-2) et West Ham (1-2), Liverpool a aligné une quatrième victoire en Premier League face à Tottenham, concurrent direct pour l’Europe (4-3). Comme contre Manchester United jeudi, les Spurs ont fait preuve de courage et de personnalité pour recoller, malgré une situation mal embarquée. Avant que Diogo Jota ne porte l’estocade dans un temps additionnel de folie. Tottenham a du répondant, mais perd l’avantage dans la course à la cinquième place.

Le quart d’heure londonien

Les vagues rouges ont totalement pris la défense londonienne de court. Rayonnant depuis qu’il évolue comme un véritable milieu de terrain dans les phases de possession, Trent Alexander-Arnold a encore fait des merveilles : son caviar a trouvé le plat du pied de Curtis Jones, esseulé au deuxième poteau, pour faire rugir Anfield alors que le chronomètre n’indiquait que 2 minutes et 47 secondes (1-0, 3e). Un but 100% Scousers, et la sixième passe décisive du latéral sur les cinq dernières journées de championnat. Titulaire pour la première fois depuis le 9 octobre, Luis Díaz a immédiatement enfoncé le clou en coupant un centre de Cody Gakpo au premier poteau (2-0, 5e). Asphyxié, Tottenham a sombré avec le penalty concédé par Cristian Romero, totalement pris par le crochet de Gakpo. Mohamed Salah a tranquillement trompé Fraser Forster pour fêter comme il se doit sa 300e apparition sous le maillot des Reds (3-0, 15e).

LIVERPOOL MÈNE 3-0 APRÈS 15 MINUTES DE JEU 🔥 Comme face à Newcastle, Tottenham rate complètement son entame de match 😬#LIVTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/RHlHGJmlLr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2023

Intraitable pendant une demi-heure, Liverpool a laissé son adversaire revenir dans la partie. Heung-min Son a profité d’un ballon perdu par Andrew Robertson pour amener le danger, forçant Virgil van Dijk à un sauvetage sur sa ligne (39e). Ivan Perišić s’est ensuite engouffré dans le couloir, déserté par Alexander-Arnold, avant d’éliminer Van Dijk et de servir Harry Kane, absolument seul pour ajuster sa reprise de volée entre les jambes d’Alisson (3-1, 40e). Un 208e but qui lui permet de rejoindre Wayne Rooney à la deuxième place du classement des buteurs de l’histoire de la Premier League, à distance raisonnable d’Alan Shearer (260). Le gardien brésilien s’est en revanche montré impeccable face à Dejan Kulusevski, qui avait chipé le ballon à Robertson (41e). Revigoré, Tottenham a même touché le poteau par Son, finalement signalé hors jeu (44e). La promesse d’un deuxième acte indécis.

Oh ce que Perišić vient de faire à Van Dijk 😱 Enchaînement crochet supplément cassage de rein / passe décisive pour Harry Kane 🤯#LIVTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/w0DxXvTxBA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2023

Poteaux feu

Revenu avec de meilleures intentions, Liverpool a toutefois continué à jouer avec le feu. La frappe enroulée de Son a terminé sur la base du poteau (54e), avant que la reprise acrobatique de Romero ne rebondisse sur l’autre montant (54e). Alisson a détourné un tir lointain de Pedro Porro du bout des gants (57e). Les Reds ont laissé passer l’orage, mais la foudre est revenue s’abattre sur eux à l’entame du dernier quart d’heure. Mis sur orbite par une ouverture de Romero, Son a puni le mauvais alignement de la défense rouge pour battre Alisson en un contre un (3-2, 77e). Dans un money time loin de respirer la sérénité, Diogo Jota a miraculeusement échappé au carton rouge, malgré le saignement provoqué par ses crampons sur le front d’Oliver Skipp (81e).

2 poteaux en 30 secondes pour Tottenham 😳 Quand ça veut pas…#LIVTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/GPmzEkyeQj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2023

Richarlison a crucifié Anfield en déviant du bout du crâne un coup franc de Son (3-3, 90e+3). Moins d’une minute après sa célébration « danse du pigeon », le supersub Diogo Jota a cependant intercepté une passe en retrait de Lucas Moura et fait mouche du gauche pour délivrer les Reds (4-3, 90e+4). Désormais cinquièmes, les joueurs de Jürgen Klopp iront difficilement plus haut : Newcastle, troisième, est à neuf points et Manchester United, quatrième, à sept points, avec un match en moins. Liverpool a au moins le mérite de s’accrocher. Si les Magpies venaient à chuter contre Arsenal dimanche prochain, qui sait…

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Elliott (Henderson, 63e), Fabinho, Jones (Milner, 86e) – Salah, Gakpo (Núñez, 73e), Diaz (Jota, 63e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Tottenham (3-4-3) : Forster – Davies, Dier, Romero – Perišić (Danjuma, 90e), Højbjerg, Skipp (Richarlison, 84e), Porro (Lucas, 90e) – Son, Kane, Kulusevski (Sarr, 66e). Entraîneur : Ryan Mason.

