À 35 ans, Kévin Théophile-Catherine prolonge l’aventure avec le Dinamo Zagreb

Dans la légende.

Ses meilleures années au Stade rennais aux côtés de Yann M’Vila, Jonathan Pitroipa ou Julien Féret ne sont plus qu’un lointain souvenir. Même s’il a eu du mal à rebondir entre Cardiff et Saint-Étienne, Kévin Théophile-Catherine a trouvé son bonheur dans le football : le Dinamo Zagreb. Arrivé en 2018, le défenseur central capable de jouer latéral prolonge en Croatie pour une saison de plus, comme l’a annoncé le club dans un communiqué. Le vainqueur de la Gambardella en 2008 avec les Bretons repousse donc son départ à la retraite et jouera une huitième saison sous le maillot du Dinamo Zagreb.

Iskusni Dinamov branič Kevin Theophile-Catherine produljio je ugovor s maksimirskim klubom i ovoga će ljeta zakoračiti u svoju osmu sezonu u plavom dresu 💪🏼 Za Dinamo je debitirao u srpnju 2018. u pretkolu Lige prvaka u maksimirskoj pobjedi protiv izraelskog Hapoela iz Beer…

La Croatie est sa maison

Avec dix trophées en sept ans, le défenseur central s’est imposé comme le pilier dans cette formation qui a échoué un rien de glaner un cinquième titre de champion de Croatie cette année. Le natif de Saint-Brieuc est l’un des joueurs les plus capés de l’histoire du club, notamment en Europe. Avec 63 apparitions, il est le sixième joueur ayant le plus joué de matchs européens au club. À 35 ans, il aura l’occasion d’en jouer d’autres (au moins les qualifications de Ligue Europa) dans une période où les joueurs prennent leur retraite de plus en plus tardivement.

