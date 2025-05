Quand le trophée de champion de Croatie fait le voyage en hélicoptère

Rien à secouer de l’empreinte carbone.

Si vous avez manqué le dénouement du championnat croate ce dimanche, personne ne vous en voudra. Sauf les Croates peut-être. Sachez en tout cas que trois clubs étaient en lutte pour être sacrés : Rijeka, le Dinamo Zagreb et le Hajduk Split. Les trois se tenant à deux points d’écart. Si le Hajduk s’est effondré en fin de course – ne remportant que trois de ses huit derniers matchs – Rijeka et le Dinamo ne se sont pas lâchés jusqu’au dernier moment. À tel point que la Ligue de football croate a décidé de faire voyager le trophée de champion dans un hélicoptère. Stationné dans un parc en attendant le dénouement, l’objet volant était en effet positionné entre les trois villes, prêt à s’envoler vers l’une d’elles aux coups de sifflet finaux.

C’est donc Rijeka qui a remporté le titre, à égalité de points avec le Dinamo (65 points), mais grâce à un meilleur bilan en confrontations directes (une victoire, trois nuls).

Pour Rijeka, il s’agit d’un deuxième sacre national depuis la saison 2016-2017 (le deuxième seulement dans son histoire), pour Zagreb, il s’agit d’une première saison blanche depuis cette même édition 2016-2017, tandis que le Hajduk de Gennaro Gattuso n’a, de son côté, plus été champion depuis vingt ans.

Le Dinamo qui ne gagne rien, Luka Modrić parti du Real Madrid et Ivan Rakitić retraité : oui, les années 2010 sont derrière nous…

