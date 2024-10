La terrible disette de l’OM face au PSG au Vélodrome

Encore une humiliation, une.

Surclassé à domicile par le PSG, ce dimanche (0-3), l’OM présente une drôle de statistique dans les classiques, ces dernières années. Si les Marseillais étaient parvenus à éliminer leur rival en Coupe de France en février 2023 au bout d’un match exceptionnel d’Alexis Sánchez et sa bande, en Ligue 1, ils n’ont plus inscrit le moindre but au Vélodrome face au club de la capitale depuis… sept ans !

553 minutes de disette

À l’époque, c’est Florian Thauvin qui, lors de la saison 2017-2018, avait permis aux siens de mener 2-1 à un quart d’heure du terme, avant qu’Edinson Cavani ne vienne s’improviser installateur de climatiseurs via un superbe coup franc au bout du temps additionnel. Depuis, 553 minutes sans la moindre occasion pour le public survolté du Vel’ de chavirer. Ça commence à faire un peu long…

Et qui sait, le successeur de FloTov n’est peut-être toujours pas né.

