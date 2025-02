OM : Record d’affluence en vue contre Saint-Étienne ?

Visiblement tout le monde veut voir Lucas Stassin.

Comme à son habitude cette saison, l’Orange Vélodrome sera à guichets fermés contre Saint-Étienne ce samedi après-midi. Et si tout se passe comme prévu et que certains supporters n’oublient pas de se rendre au stade, ce dernier pourrait battre un record d’affluence lors de cette rencontre de Ligue 1, dépassant ainsi les 66 115 supporters présents lors du dernier Classique contre le PSG en octobre dernier.

Comme les supporters du PSG, ceux de Saint-Étienne sont interdits de déplacement, le ministère de l’intérieur évoquant un « risque réel et sérieux d’affrontement ». Et c’est justement cette interdiction qui permet à l’Orange Vélodrome de battre ce record d’affluence, puisque les places réservées aux supporters adverses ont été remises à la vente ainsi que celles normalement laissées libres pour garantir un espace de sécurité entre la zone visiteuse et domicile.

De quoi aider les Marseillais à s’imposer, eux qui enchaînent un troisième match consécutif à domicile après la rencontre contre Lyon et celle à Angers.

Des gendarmes supporters de l’OM ont tiré en l’air devant Geoffroy-Guichard en décembre