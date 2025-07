Raymond Stieber, légende de Strasbourg, est décédé

La Meinau pleure une de ses étoiles.

Raymond Stieber, légende du RC Strasbourg, est décédé à l’âge de 89 ans. Le club alsacien a communiqué la nouvelle ce mardi, rédigeant un message d’hommage pour celui qui n’avait connu qu’un seul club au cours de sa carrière : « Là-haut, quand Raymond Stieber fera chanter le cuir avec ses anciens coéquipiers – et adversaires – partis trop tôt, nul doute qu’on se battra pour être dans son équipe ! Car il était un gratteur de ballon hors norme, viril mais toujours correct, indispensable homme de l’ombre du milieu de terrain. »

𝙍𝙖𝙮𝙢𝙤𝙣𝙙 𝙎𝙩𝙞𝙚𝙗𝙚𝙧 𝙨’𝙚𝙨𝙩 𝙚́𝙩𝙚𝙞𝙣𝙩 Le Racing a appris avec une profonde tristesse le décès de Raymond Stieber, milieu de terrain légendaire des années 1960. Le natif de Strasbourg avait 89 ans. Là-haut, quand Raymond Stieber fera chanter le cuir avec ses… pic.twitter.com/NUGd4x1dRB — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 15, 2025

Ancien milieu de terrain, Raymond Stieber avait disputé 248 rencontres et inscrit 6 buts pour le Racing entre 1959 et 1967 d’après Transfermarkt. Né à Strasbourg, il avait notamment remporté la Coupe de la Ligue en 1964 (compétition alors non reconnue officiellement) et la Coupe de France en 1966 avec son club de cœur.

