Les supporters de Crystal Palace en colère après leur rétrogradation en Ligue Conférence

Il n’y a pas de p(a)lace pour deux.

Dans les rues du sud de Londres, les supporters de Crystal Palace ont fait entendre ce mardi leur colère après la rétrogradation par l’UEFA de leur équipe en Ligue Conférence, alors qu’ils s’étaient pourtant qualifiés pour la Ligue Europa avec leur victoire en finale de FA Cup.

La raison : l’Olympique lyonnais, officiellement engagé en C3 après l’annonce de son maintien en Ligue 1, est détenu par le groupe Eagle Football de John Textor, qui possède toujours des parts de Crystal Palace. Les règles de l’UEFA interdisant la multipropriété, c’est l’OL (qui bénéficie d’un meilleur classement dans son championnat domestique) qui a été maintenu.

“Fuck UEFA, Fuck John Textor, Fuck Marinakis,” sing the Crystal Palace fans. #CPFC pic.twitter.com/ckGZA3Egwi — Bobby Manzi (@BobbyManzi) July 15, 2025

La colère en marche

Dans un cortège aux airs d’avant-match, les Holmesdale Fanatics, ultras de Crystal Palace, ont déployé banderoles et fumigènes pour dénoncer une décision qu’ils jugent « injuste », rapporte le Guardian. Derrière les chants hostiles et les slogans tels que « UEFA : en faillite morale », les supporters des Eagles veulent faire bouger les plus hautes instances européennes pour défendre la qualification de leur équipe en C3.

Le communiqué des ultras de Crystal Palace va plus loin, expliquant que « ceci ne sera pas une action isolée, mais le début d’une campagne contre ceux qui sont responsables de la corruption morale et financière qui gangrène le football moderne. » Le sentiment d’injustice exprimé par les supporters est d’autant plus fort que John Textor assurait avoir revendu en juin dernier ses parts de Crystal Palace. Trop tard selon les critères de l’UEFA. Le président des Eagles, Steve Parish, a fait appel de la décision auprès de l’instance européenne.

Le cow-boy n’arrête pas de se faire de nouveaux amis.

Le patron de Crystal Palace « dévasté » après l’exclusion de la C3