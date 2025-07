Un ancien de Ligue 1 de retour dans le championnat treize ans plus tard ?

Le retour d’un ancien soldat.

Le FC Nantes continue de muscler son effectif, et mise sur du vécu. Selon Ouest-France, les Canaris ont trouvé un accord avec Youssef El-Arabi. À 38 ans, l’international marocain aux 46 sélections devrait faire son retour en Ligue 1, treize ans après avoir quitté son club formateur, Caen, avec 17 buts en poche, en 2011. Libre depuis la fin de son contrat avec l’APOEL Nicosie, il serait sur le point de s’engager avec les Jaune et Vert pour une saison.

Un titre européen avec l’Olympiakos

Globe-trotteur aux valises bien remplies, l’attaquant marocain a laissé sa trace un peu partout : à commencer par la Liga, à Grenade, où il a planté 16 pions en 35 matchs en 2016, le Qatar, l’Arabie saoudite, puis l’Olympiakos (2019-2024).

En Grèce, il s’est imposé comme un cadre offensif, empilant les matchs et les titres (94 buts en 225 matchs), jusqu’à soulever la Conférence Ligue en 2024. Avec sa science du placement et un flair (que le FC Nantes espère) toujours intact devant le but, l’ancien Caennais arrive avec l’idée d’apporter du vécu, du caractère, et peut-être quelques précieux buts.

À Nantes, tu ne leur parles pas de l’âge.

