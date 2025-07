Un petit imprévu pour la Suisse avant son quart contre l’Espagne

Pour compliquer encore plus les choses…

Petite alerte pour les Suissesses à trois jours d’un quart de finale historique. Attendue face à l’Espagne ce vendredi à Bâle (21 heures), la Nati a vu sa séance d’entraînement de mardi repoussée à mercredi. En cause : une série de rhumes dans le vestiaire, comme l’a expliqué la Fédération dans un message relayé sur WhatsApp.

« La session d’entraînement d’aujourd’hui (mardi) a été reportée à demain (mercredi). Le contexte : ces derniers jours, plusieurs joueuses ont ressenti les symptômes d’un rhume », a précisé le médecin à la SRF. Le staff a donc préféré accorder une journée de repos à ses joueuses, histoire de ne pas prendre de risques.

Aucune victoire face à l’Espagne depuis 2012

Qualifiée pour les quarts pour la première fois de son histoire, la Suisse espère prolonger son conte de fées à domicile. Deuxième du groupe A derrière l’Autriche, la Nati pourra compter sur le soutien du public de Berne.

Néanmoins, le défi sera immense puisque c’est l’Espagne qui se dresse devant les Suissesses. Championne du monde en titre et première de son groupe, après avoir roulé sur tous ses adversaires (5-0 face au Portugal et 6-2 face à la Suisse notamment), la Roja espère bien conquérir le premier Euro de son histoire. Pour ne rien arranger, les Suissesses n’ont plus battu les Espagnoles depuis 2012.

Un autre miracle de Berne est-il possible ?

