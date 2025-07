L'Espagne assure un gros spectacle contre la Belgique

Buts : Putellas (22e et 86e), Paredes (39e), González (53e), Calentey (61e) pour les Espagnoles // Vanhaevermaet (24e) et Eurlings (50e) pour les Belges

Le genre de match qui fait progresser, mais qui est aussi un sacré calvaire. Jamais présente en Coupe du monde, jamais au-dessus d’un quart d’Euro, la Belgique avait peu de chances de faire tomber les Espagnoles. Mais après être revenues deux fois au score, elles pouvaient croire en l’exploit. Après une heure à réaction, et une dernière demi-heure sans essence, les joueuses d’Elísabet Gunnarsdóttir sont tombées sur beaucoup plus fortes qu’elles. Elles poursuivent leur apprentissage par une défaite avec les honneurs contre l’Espagne (2-6). Les Red Flames pourraient être éliminées en fonction du résultat du Portugal-Italie du soir.

Avec onze pions en deux matchs, l’Espagne devrait finir première de son groupe en cas de bon résultat contre l’Italie, vendredi. Elle devient la première équipe à marquer onze buts lors de ses deux premiers matchs dans un Euro.

Comme face au Portugal, les Espagnoles ont ultra dominé la rencontre. Alexia Putellas a d’abord fait parlé sa classe (1-0, 22e). Justine Vanhaevermaet, qui n’a rien à voir avec son compatriote cycliste prénommé Greg, lui a répondu dans la foulée (1-1, 24e). Les Barcelonaises ont fait le boulot pour affirmer la mainmise des Espagnoles dans le jeu : Irene Paredes a marqué de la tête sur un corner de sa collègue Claudia Pina (2-1, 39e).

⚽️ ALEXIA PUTELLAS SCORES FOR SPAIN! VICKY WITH THE ASSIST! pic.twitter.com/oy89uiR2lz

— Barça Femení (@BarcaFem) July 7, 2025