La langue de Molière.

À domicile, l’équipe de Suisse féminine a obtenu sa qualification pour les quarts de finale de son Euro féminin. Les joueuses de Pia Mariane Sundhage devaient gagner ou faire match nul contre la Finlande : cela tombe bien, elles ont égalisé dans le temps additionnel, au bout du bout, faisant exulter le public et aussi Smilla Vallotto.

La réaction du cœur

Le scénario complètement fou du match, avec un dénouement cruel pour les Finlandaises, mais fantastique pour les Suissesses, a amené Smilla Vallotto, joueuse de 21 ans, à tout lâcher en interview d’après-match.

« Ouais je sais, mais on s’en bat les couilles parce qu’on a gagné, Toni ! Enfin, on n’a pas gagné, mais on est en quarts de finale », s’est-elle marrée. Une sortie qui vient directement du cœur et qui montre bien la pression qu’avait la Suisse, qui sera bien au rendez-vous des quarts.

Kevin de Bruyne serait fier.

