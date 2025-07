Euro 2025 : La Suisse s’en sort au finish, la Norvège fait le spectacle

La troisième et dernière journée de la phase de groupes de l’Euro 2025 a débuté ce jeudi avec la clôture du groupe A. Au grand bonheur de la Suisse.

En effet, les hôtes ont accroché un nul miraculeux face à la Finlande (1-1), au Stade de Genève. Une égalité arrachée dans le temps additionnel, grâce à une reprise opportuniste de Riola Xhemaili, consécutive à une frappe de Géraldine Reuteler (90e+2) et qui permet aux Suissesses de passer devant leur adversaire du jour à la différence de but (+1 contre 0). Les Finlandaises avaient pourtant ouvert la marque sur penalty, grâce à Natalia Kuikka (79e). Cruel.

Dans l’autre rencontre, la Norvège – déjà qualifiée – a disposé avec spectacle de l’Islande – déjà éliminée – (4-3). Un derby scandinave marqué notamment par les doublés norvégiens de Signe Gaupset (15e et 26e) et Frida Maanum (49e et 76e). La Norvège réussit le trois sur trois.

La Suisse jouera le favori espagnol : bon courage.

