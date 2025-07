Quatre pauses fraicheurs par match à la Coupe du monde 2026 ?

Plus de pauses que de buts ?

Les conditions météorologiques particulières du Mondial des clubs organisé cet été aux États-Unis ont poussé la FIFA à chercher de nouvelles solutions afin de préserver les joueurs des chaleurs intenses, notamment en vue de la Coupe du monde 2026. Une des solutions trouvées serait de mettre en place deux pauses fraîcheur par mi-temps au lieu d’une, selon L’Équipe.

Les matchs seraient donc interrompus à la 15e, 30e, 60e et 75e pour permettre aux joueurs de récupérer. Certaines rencontres de la Coupe du monde des clubs avaient dû se dérouler sous 40 degrés à des horaires peu adaptés (entre midi et 15 heures). Une autre solution envisagée pour éviter les fortes chaleurs aurait été de faire les matchs entre 7 et 9 heures.

Mais bon, c’est tout de suite moins glamour pour les annonceurs. Vous les voyez venir, vous aussi, les pages de pubs pendant les pauses fraîcheur ?

