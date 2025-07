Jano Rességuié rejoint une nouvelle station de radio

On n’a pas fini de l’entendre.

Un mois seulement après l’activation de sa clause de cession et son départ de RMC, la voix mythique de RMC Jano Rességuié rejoint RTL à partir de mi-août. Après 37 ans de bons et loyaux services chez RMC, durant lesquels il a pu commenter plus de 2 500 matchs, Jean Rességuié avait « envie de prendre un peu de recul », comme il le racontait dans un entretien donné à So Foot.

Le remplaçant de Xavier Domergue

Le recul ne durera pas très longtemps : il intégrera l’équipe de l’émission RTL Foot en tant que chroniqueur à partir du 15 août, date de reprise de la Ligue 1, et remplacera Xavier Domergue, parti commenter sur la nouvelle chaîne Ligue 1+.

Un nouveau challenge ! Un nouveau défi mais toujours une voix dans la radio ! #RTL #RTLFoot https://t.co/eilMt5YDer pic.twitter.com/LJEKPrqDzn — Jano Resseguié 🔈 (@Jano_Resseguie) July 15, 2025

Usé par un rythme intense chez RMC (en moyenne 85 matchs à commenter par saison), Jano Rességuié expliquait à So Foot avoir envie de « retrouver un rythme à peu près normal ». Une garantie qu’il a pu obtenir chez RTL, puisque les deux parties se sont mises d’accord sur un « bon compromis », explique Hervé Béroud, directeur des sports du groupe M6-RTL, à L’Équipe.

On pourra donc le retrouver à l’antenne tous les vendredis, samedis et dimanches soir sur RTL. « Cela ne veut pas dire qu’il ne commentera plus jamais de match à la radio ou à la télé », tempère Hervé Béroud.

Jamais trop loin du terrain, le Jano.

