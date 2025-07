Deux absentes chez les Bleues à l’entraînement à quatre jours de France-Allemagne

Pas maintenant.

Une phase de poules passée les doigts dans le nez, et voilà les Bleues en quarts de finale face à l’Allemagne. Si les Allemandes ne peuvent plus compter sur Alexandra Popp qui a pris sa retraite internationale, les Bleues vont devoir faire face à un beau morceau. Avec l’équipe type, ce serait mieux pour les joueuses de Laurent Bonadei. Pas de bol cependant, deux joueuses, Sandie Toletti et Pauline Peyraud-Magnin, ont manqué l’entraînement, à quatre jours de la confrontation.

Une béquille et une blessure aux tendons d’Achille

Selon L’Équipe, la milieu du Real Madrid, qui était sortie à l’heure de jeu contre les Pays-Bas, souffrirait au niveau des tendons d’Achille. Pour la portière des Bleues, c’est une béquille qui l’a éloignée des terrains, ce mardi. Elles ont toutes deux pu faire du vélo et sont restées en soin. Pas de quoi s’inquiéter à l’heure actuelle, puisque leur participation aux quarts de finale ne serait pas encore compromise.

Espagne-France en demies ou rien du tout.

