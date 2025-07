L’équipe de France peut croire au titre selon Opta

Vous prendrez bien une dose de foot fiction.

Avant les quarts de l’Euro féminin, Opta a sorti sa boule de cristal. Selon son superordinateur, l’Espagne est la grande favorite pour soulever la première Coupe d’Europe de son histoire, devant l’Angleterre et la France. Les Bleues, elles, héritent de 15,75% de chances d’aller au bout, soit la troisième meilleure cote du plateau. Un statut fictif qui ne convainc pas forcément Laurent Bonadei.

L’Allemagne est favorite, selon Laurent Bonadei

« Pour être favori, il faut avoir gagné un trophée », a tempéré le sélectionneur français ce dimanche soir, à l’issue de la victoire des Bleues contre les Pays-Bas. « On va jouer l’Allemagne, qui a gagné huit fois l’Euro. L’Allemagne sera donc favorite », a-t-il ajouté. Et si les chiffres placent la France légèrement devant pour le duel de samedi soir (52,34% contre 47,66%), l’ancien entraîneur des U19 du PSG assume volontiers le costume d’outsider : « On est des challengers coriaces. »

L’Allemagne, malgré sa claque reçue contre la Suède en phase de groupes (1-4), garde un respect statistique (13,45% de chances d’aller au bout), et figure à la quatrième place du classement. Loin derrière l’Espagne (26,92%) et l’Angleterre (22,54%). En queue de peloton, on retrouve la Suède, l’Italie, la Norvège, ainsi que le pays hôte, la Suisse, qui ferme la marche avec 1,97% de chance de gagner le trophée.

On se rassure en disant qu’aucun superordinateur n’a encore gagné l’Euro.

