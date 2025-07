La Suède dynamite l'Allemagne

La fièvre du samedi soir.

Le groupe C de l’Euro féminin nous a offert un dénouement riche en spectacle ce samedi. La « finale » pour la première place entre la Suède et l’Allemagne a tenu toutes ses promesses, et ce sont les demi-finalistes du dernier Mondial qui ont tiré les marrons du feu à Zürich (4-1). Sous les yeux de quelque 22 000 spectateurs et de leur capitaine Giulia Gwinn, présente pour soutenir ses coéquipiers malgré ses béquilles et son attelle, les Allemands ont rapidement pris les devants grâce à la frappe croisée de Jule Brand (0-1, 7e). Une entame canon, mais les Suédoises ont immédiatement répondu par l’inévitable Stina Blackstenius, venue punir les errements de la défense adverse (1-1, 12e).

Les Blågult ont battu le fer tant qu’il était chaud avec un débordement victorieux de la jeune Smilla Holmberg (18 ans) – et un brin de réussite au moment de conclure (2-1, 25e). Totalement perdue, accumulant les erreurs de relance, la défense allemande a sombré pour de bon lorsque Carlotta Wamser a suppléé sa gardienne dans la surface, en mode Luis Suárez, et reçu un rouge bien mérité (31e). Malheureusement pour elle, Fridolina Rolfö est aussi plus adroite qu’Asamoah Gyan (3-1, 34e).

Lina Hurtig a finalement enfoncé le clou en deuxième période sur une offrande de Johanna Kaneryd (4-1, 80e). Emballé, c’est pesé : la Suède termine première du groupe, l’Allemagne deuxième, et l’équipe de France sait désormais à quoi s’attendre. Une victoire ou un nul contre les Pays-Bas dimanche, et les Bleues défieront les Allemandes, leurs bourreaux en 2022. Pour l’honneur, enfin, la Pologne a pris la troisième place en battant le Danemark (3-2) grâce à Natalia Padilla (13e), Ewa Pajor (20e) et Martyna Wiankowska (76e).

Deux matchs, dix buts : total régal !

