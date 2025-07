Djibril Cissé recadre les supporters du PSG qui narguent Kylian Mbappé

Touche pas à mon Kyks !

Si le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à décrocher le titre de champion du monde, il restera à jamais dans l’histoire comme un champion d’Europe. Un sacre historique, remporté sans Kylian Mbappé, parti un an plus tôt au Real Madrid – un détail que certains supporters parisiens ne manquent pas de rappeler régulièrement avec sarcasme. Ces moqueries ne plaisent visiblement pas à Djibril Cissé. Dans son émission The Bridge, en compagnie d’Aurélien Tchouaméni, l’ancien attaquant a tenu à taper du poing sur la table pour défendre le capitaine des Bleus, appelant au respect et à la reconnaissance de ses années passées dans la capitale.

« Il faut savourer la victoire plutôt que de dire “Kylian n’était pas là, on a gagné” et essayer de le narguer », explique Djibril Cissé.« Une Ligue des champions est un travail de longue haleine. Marquinhos a remercié Thiago Silva, Zlatan (Ibrahimović). Tous ces gens ont fait que Paris a pris de l’ampleur. Ça intéresse les joueurs de venir. Kylian en fait partie. Il a fait une Jean-Pierre Papin (parti de Marseille en 1992, un an avant la victoire en C1, NDLR). Il y a les supporters et les supporters un peu plus intelligents qui font abstraction de tout ça et qui laisseront Kylian tranquille. Ce que Kylian a fait pour le PSG, c’est grand. Il faut respecter ça. »

« Je n’ai aucune amertume »

Après la victoire du PSG, Kylian Mbappé avait tenu à féliciter le club en conférence de presse lors du rassemblement de juin de l’équipe de France : « Je ne suis pas parti trop tôt, mon histoire avec le PSG était terminée. Je n’ai aucune amertume, j’étais arrivé au bout du chemin. J’aurai tout essayé et c’est le destin qui fait que ça devait se faire sans moi. Que le PSG gagne la Ligue des champions sans moi, ça ne me touche pas. »

Le seul gars au monde détesté par les supporters d’un club dont il est le meilleur buteur.

