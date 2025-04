Caen officiellement en National la saison prochaine

Le trou normand, le vrai.

L’histoire retiendra que c’est Martigues, un promu promis à la descente en début de saison, qui crucifia l’ogre présumé de la Ligue 2. Le Stade Malherbe de Caen, un des favoris à la montée en août, officialise sa descente en National après sa grosse défaite à D’Ornano (0-3). Les Normands joueront en troisième division l’année prochaine, une première pour eux depuis la saison 1983-1984. Les ultras du Malherbe Normandy Kop ont manifesté leur mécontentement à la fin du match. Certains ont tenté d’envahir la pelouse.

Leur saison est cataclysmique : un recrutement clinquant après l’arrivée de Kylian Mbappé dans l’actionnariat (Yann M’Vila et Samuel Grandsir pour l’expérience, Lorenzo Rajot pour la connaissance de la Ligue 2 et la conservation du meilleur buteur de son histoire Antoine Mendy), trois différents entraîneurs (Nicolas Seube, Bruno Baltazar qui visait l’Europe, et donc Michel Der Zakarian), une production dans le jeu galère et une déconnexion des dirigeants pointée du doigt. Le calvaire de 2024-2025 se poursuivra encore trois matchs : à Lorient, à domicile contre le Red Star et à Bastia.

Quand est-ce que ça s’arrête ? a chanté un jour Orelsan.

