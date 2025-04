Caen : vers un record d'affluence pour la mission maintien

Un record pour éviter le revers.

C’est dans les moments les plus difficiles que l’on reconnaît la valeur de ses supporters. Eh bien c’est de quoi peut se vanter le SM Caen, actuelle lanterne rouge de Ligue 2 avec un pied et demi en National. Le match de ce week-end contre Martigues est capital pour la survie du club en deuxième division, et le message semble être passé auprès de milliers de Caennais.

Le record d’affluence en perspective

À trois jours du coup d’envoi, prévu le vendredi 18 avril à 20 heures, plus de 15 500 billets ont déjà été vendu annonce Ouest France. De beaux chiffres qui promettent une belle ambiance au stade Michel d’Ornano, où le record d’affluence de la saison s’apprête à être battu (17 746 supporters contre Laval le 7 mars).

Un choc du fond de tableau contre Martigues, 17e, dans lequel le mot défaite sera à proscrire pour les hommes de Michel Der Zakarian : si revers il y a, le club de Kylian Mbappé sera officiellement rétrogradé, alors que trois matchs seront encore à disputer. Le SM Caen reste sur cinq rencontres sans victoires, dont deux matchs nuls encourageants contre Rodez (2-2) et Metz (2-2) dernièrement.

Qu’elle semble loin l’époque du 2-2 arraché au Parc des Princes contre Zlatan and co…

