Pronostic Manchester United Twente : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Manchester United fait le taf face à Twente

Dans cette nouvelle version de la C3, Manchester United débute avec la réception de Twente. La formation mancunienne doit sa participation à sa victoire en FA Cup face à Manchester City. À la suite de ce succès, Erik ten Hag a été maintenu à son poste malgré la réticence de plusieurs suiveurs de Man U. Comme souvent, United s’est montré très actif lors de l’intersaison avec le départ de Varane, Martial ou McTominay. Attendus au tournant lors de cet exercice, les Red Devils se sont inclinés contre City dans le Community Shield. Par la suite, les partenaires de Rashford ont accroché un succès inespéré face à Fulham (1-0) dans les dernières secondes grâce à Zirkzee. Incapable d’enchaîner, United s’est ensuite incliné face à Brighton et surtout a subi une déculottée face à Liverpool (0-3) à Old Trafford. Auteur d’un match solide à Southampton (0-3), puis d‘une balade face à Barnsley en Coupe (7-0), United a encore craqué en étant tenu en échec face à Crystal Palace (0-0). Déterminé à se relancer, Ten Hag compte sur cette campagne européenne.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Twente a fini en troisième position d’Eredivisie derrière le PSV et Feyenoord. L’équipe batave avait la possibilité de disputer la Ligue des champions et devait pour cela sortir des barrages. Les partenaires de Van Wolfswinkel n’ont pas réussi à se défaire de Salzbourg (5-4 en cumulé pour la formation autrichienne). En championnat, Twente a connu un seul faux pas sur la pelouse d’Utrecht. Lors des autres rencontres, la formation batave vient d’enchaîner deux succès consécutifs face à Heerenveen et contre Almere City. Dans cette formation, on retrouve Lammers, Van Bergen ou l’expérimenté Van Wolfsinkel, passé par l’AS Saint-Étienne. À domicile, Manchester United va vouloir débuter son parcours par un succès.

► Le pari « Victoire Manchester United et plus de 1,5 but » est coté à 1,35 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 235€ (135€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Rashford buteur » est coté à 2,65 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 365€ (265€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Manchester United – Twente

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Manchester United – Twente sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Manchester United – Twente avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Manchester United – Twente encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Les premières images du (possible) futur stade de Manchester United