Pays-Bas, Danemark, Croatie… : les adversaires potentiels des Bleus en quart de finale de Ligue des nations

Le printemps sera fleuri.

En prenant leur revanche sur l’Italie, dimanche, à San Siro (3-1), les Bleus ont fait plus que soigner leur égo : ils se sont emparés de la première place de leur groupe 2, en Ligue des nations, au nez et à la barbe des Italiens. De ce fait, l’équipe de France s’est épargnée un double choc pour sa rentrée de mars, tout en soignant sa fin d’année civile 2024. En effet, grâce à cette première place, les Bleus sont assurés d’éviter l’Espagne, l’Allemagne et le Portugal en quart de finale.

Le tirage au sort du 22 novembre prochain devra donc trancher entre cinq adversaires potentiels pour la France : les Pays-Bas, la Croatie ou la Pologne, et le Danemark ou la Serbie. On a donc quatre chances sur cinq d’avoir une affiche au goût de déjà-vu les 20 et 23 mars prochains. A noter que les Bleus auront l’avantage de recevoir le quart de finale retour, quand même.

Evidemment qu’on veut la Croatie pour le Pogback.

Rabiot : « C'est le vrai visage de l'équipe de France »