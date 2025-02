Battu dans un match dingue à Bourges, Bordeaux reste leader

Fin de série pour les Girondins.

Vainqueur de ses cinq derniers matchs dans le groupe B de National 2, Bordeaux s’est incliné au terme d’un match riche en buts et en suspense sur la pelouse de Bourges (4-3). Malgré ce revers, le club au scapulaire conserve sa place de leader grâce au match nul et vierge de Saint-Malo du côté de Granville (0-0), comptant toujours une petite unité d’avance sur les Bretons.

Un penalty dans le temps additionnel

Mis en difficulté dès le début de la rencontre, les hommes de Bruno Irles ont été menés au score après un peu plus d’un quart d’heure de jeu à la suite d’une reprise sur coup franc de Gwenn Foulon (1-0, 16e), avant de concéder un autre pion des pieds de Guillaume Yenoussi (2-0, 27e). Bordeaux se réveille en fin de première période, trouve le poteau via Eymeric Depussay, avant de réduire le score d’un superbe coup franc direct via Yvan Ikia Dimi (2-1, 45e+2) juste avant la pause.

En seconde période, si une grossière erreur de marquage offre un nouveau but de Gwenn Foulon (3-1, 61e), les Girondins parviennent tout de même à arracher l’égalisation via un coup de casque de Nassim Ranem (3-2, 73e) et une frappe de Yanis Merdji (3-3, 88e), bien aidé par le gardien Florian Lapis. Si les Marine et Blanc pensent alors être revenus des enfers, ils y retournent bel et bien dans le temps additionnel. Nassim Ranem concède ainsi un penalty après une faute de main, et Erwin Taha, ancien pensionnaire du centre de formation girondin, offre la victoire aux locaux malgré une première parade de Lassana Diabaté (4-3, 90e+1).

Prochaine étape pour Bordeaux en N2 : le charmant patelin de Châteaubriant.

Un ex-Bordelais condamné pour une affaire de sextapes