Les lecteurs de SoFoot.com pensent que Vincent Labrune doit démissionner

La question elle est vite répondue. Au cœur d’une crise des droits TV, Vincent Labrune est en mauvaise posture cinq mois après sa réélection à la tête de la LFP. Et Eriiiiiiiiiic l’a bien senti – « Je sens que ça va faire encore plus l’unanimité que le sondage sur CR7… » –, le résultat de notre sondage est catégorique : vous êtes 95% à estimer que Vincent Labrune doit démissionner de son poste.

Démission ou Licenciement ?

À vous lire, la démission de Vincent Labrune « est le minimum » comme le déclare Hadopi Conqueror. Et, à l’image de Jean Marc bosse mal, vous ne comprenez pas ceux qui peuvent avoir un avis contraire : « J’aimerais avoir les arguments de ceux qui disent que non. Quand il évalue à 1 milliards d’euros, j’aimerais savoir comment il a évalué le prix. Il ne peut pas argumenter de sa méconnaissance du contexte et de l’historique. Ce sont juste des choix personnels et intérêts personnels qui l’on fait prendre les décisions. »

Certains d’entre vous vont même plus loin comme Grunaldo : « Non il ne doit pas démissionner, il doit être viré. Et une enquête devrait être faite sur lui pour son rôle dans le deal CVC ». Un avis que partage Jeppetto : « Qu’il doive démissionner ou être démis de ses fonctions, c’est clair depuis au moins la signature du deal avec DAZN où tout fut déjà foireux. Mais, mieux que ça, c’est en taule qu’il faut le foutre ».

L’amour du divertissement

Finalement, les seuls d’entre vous qui répondent par la négation à ce sondage le font pour un amour du divertissement. C’est le cas notamment de Catrom – « Non, je le trouve divertissant » – de Mare à Canards – « Ha non merde. Pour une fois qu’on en a un rigolo, gardons-le. Reste Vincent, Reste STP ! » – ou Gonalons voir Lindsay Rose : « Labrune est le Gaston Lagaffe des dirigeants : archi nul, mais sans lui l’histoire perd toute saveur. »

Une ironie qui se retrouve aussi chez CamilleB : « Ah non non, surtout pas, quelqu’un de moins incompétent, moins vénal, moins cupide ou moins indécent risquerait d’être élu à sa place, non mais vous imaginez ?!

En attendant de savoir si Vincent Labrune va prendre en compte vos avis et quitter son poste, le mot de la fin est pour Dyle01 qui rappelle l’un des meilleurs moments de l’histoire de SoFoot.com : « Je pense qu’on est sur le plus grand consensus possible sur So Foot depuis l’avènement du Ciccolinisme ».

Sauf que contrairement à Vincent Labrune, François Ciccolini, lui, fait l’unanimité dans le bon sens.

Amine Gouiri : Marseille peut y prendre goût