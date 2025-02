Le Maroc réfute le plan d’abattage de chiens pour la Coupe du monde 2030

À chaque Coupe du monde organisée par la FIFA, une bonne raison de faire un boycott !

À un peu plus de cinq ans de la Coupe du monde 2030, une polémique a éclaté au sujet de l’un des – nombreux – pays hôtes de l’événement : le Maroc. La Coalition internationale animale a en effet tiré la sonnette d’alarme cette semaine en affirmant que le royaume chérifien envisageait d’abattre trois millions de chiens errants en amont de la compétition, dans une opération visant à « nettoyer les rues ».

Cette rumeur a été relayée par de nombreux médias à travers le globe, mais a été fermement démentie par des sources officielles marocaines ce week-end. « Il n’existe aucune campagne d’abattage. Les informations faisant état d’un plan pour abattre trois millions de chiens errants avant la Coupe du monde 2030 sont dénuées de tout fondement », a affirmé Mohammed Roudani, chef de la division de l’Hygiène et des Espaces verts, à la Direction générale des collectivités territoriales relevant du ministère de l’Intérieur, auprès de l’agence de presse MAP.

La prolifération des chiens errants est un véritable problème de société au Maroc. Selon des rapports, 300 000 chiens seraient déjà tués chaque année dans le pays. Mohammed Roudani s’en est défendu en soulignant que les collectivités territoriales « sont volontairement engagées à mettre en place des solutions éthiques et durables dans la gestion de la population des chiens errants, en accord avec les normes internationales du bien-être animal ». Il cite à titre d’exemple la construction de dispensaires animaliers, des moyens supplémentaires alloués aux vétérinaires et aux médecins, ainsi que l’application du programme TNVR qui consiste en la capture, la stérilisation, la vaccination (contre la rage) et l’identification des chiens errants.

Quelle histoire de wouf.