Xabi Alonso lucide après la lourde défaite du Real Madrid face au PSG

Ça pique, Alonso ?

Après la gifle infligée par le PSG au Real Madrid (4-0) en demi-finales de Coupe du monde des clubs, Xabi Alonso s’est montré lucide et a expliqué ce mercredi soir vouloir tirer des leçons de la défaite de son équipe. « Le PSG est un très bon adversaire, ils ont fait souffrir pas mal d’équipes. C’était notre tour aujourd’hui », admettait l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.

En plus des quatre pions encaissés, les Merengues sortent de ce match avec 31% de possession et deux petits tirs cadrés. Un bilan qui a de quoi agacer le tacticien espagnol : « Il faut faire notre autocritique, notre niveau n’est pas assez bon. »

👔 @XabiAlonso: "El Mundial me ha dicho muchas cosas de lo que somos y de lo que tenemos que mejorar". 🎙️ Rueda de prensa ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 9, 2025

Une équipe en reconstruction

À sa décharge, le nouvel entraîneur madrilène n’est en poste que depuis le 1er juin dernier, il aura le temps de façonner son effectif selon son bon vouloir. « Ce PSG est un projet, une équipe qui s’est construite avec le temps. Nous, on vient tout juste de commencer », relativise par ailleurs l’ancien coach du Bayer Leverkusen. Et de continuer : « C’est la fin de la saison, pas le début de la suivante. On va tirer du positif de ce Mondial des clubs. » Place aux vacances pour les joueurs, à une refonte en profondeur pour Xabi Alonso.

Opération rénovation pour la Casa Blanca.

