Kylian Mbappé valide totalement le nouvel Ousmane Dembélé

Double triplé ? Tout le monde est très content.

Kylian Mbappé ne tombe pas de sa chaise. Interrogé par L’Équipe ce dimanche, le Madrilène assure qu’il n’est « pas surpris » par la version 2.0 d’Ousmane Dembélé, dont il se revendique « le premier supporter ». « Depuis qu’on a 14 ans, je connais ses qualités. Je pense qu’il a eu un déclic mental qui fait qu’il est plus relâché devant le but. C’est un top joueur », analyse l’ancien Parisien, qui a vu son pote passer de dynamiteur de couloir à véritable tueur.

Jusqu’où peut aller Dembouz, désormais plus proche du but adverse ? Mbappé ne veut pas entendre parler de plafond de verre : « Vu la forme qu’il a en ce moment, il ne faut pas qu’il se donne de limites, il faut qu’il continue comme ça et il finira l’année avec beaucoup de montres. » Une petite dédicace au pari que Dembélé s’est fixé cette saison.

Les Rolex vont tomber

L’histoire commence début janvier, après le Trophée des champions remporté contre Monaco (1-0) au Qatar. Auteur du but vainqueur, Dembélé lâche une confidence : « Je me suis fait un défi avec mes amis, mais ça, je ne vais pas vous le dire. Je me suis fait un défi et il y a quelque chose à gagner en plus. Des Patek et des Rolex ! »

Un pari de luxe qui a rapidement fait parler. Après le triplé du numéro 10 parisien à Stuttgart, même Désiré Doué s’est marré en coulisses : « C’est bien parti pour lui. Moi, je ne fais pas partie de ce pari. »

Il ne risque plus d’arriver en retard, au moins.

