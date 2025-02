Le PSG propose à ses supporters américains de voir les matchs en VR

Quand le téléspectateur américain est mieux servi que le Français.

Après le marketing des NFT de Messi, le Paris Saint-Germain propose un nouveau concept technologique à ses supporters selon un communiqué du club. Cette fois, direction le métavers, avec une expérience en réalité virtuelle pour les supporters américains afin de mater les matchs du PSG comme s’ils étaient au Parc.

Avoir le tournis comme les défenseurs face à Dembouz

Grâce à un partenariat avec Bein SPORTS, diffuseur officiel de la Ligue 1 aux États-Unis, et la plateforme immersive Xtadium, le club de la capitale devient le premier d’Europe à proposer des rencontres de championnat en VR. Trois affiches de la saison 2024-2025 seront diffusées en direct dans une salle virtuelle, histoire d’installer encore un peu plus le PSG en tant que club du turfu : PSG-Monaco, PSG-Marseille et PSG-Auxerre.

L’idée ? Plonger les spectateurs au bord du terrain, comme s’ils pouvaient se prendre des coups de pression par Luis Enrique, hurler sur Donnarumma ou courir après Hakimi. En bonus, les abonnés à cette salle immersive auront accès à des résumés en 2D, des entraînements et des coulisses du club.

Parce que voir Barcola mettre des vitesses à des défenseurs en VR, ça n’a pas de prix. Enfin, si, et ça sera sûrement cher.

