Thomas Meunier espère des excuses de Thibaut Courtois envers la sélection belge

Le feuilleton continue.

Actuellement blessé au genou pour de longs mois, Thibaut Courtois n’en manque pas moins de faire parler de lui. Et notamment au sein de la sélection belge, qu’il avait quittée en prétextant une blessure au mois de juin, vexé de ne pas avoir été choisi comme capitaine à la place de Kevin de Bruyne. Ce samedi, c’est Thomas Meunier qui a remis une pièce dans la machine, espérant des excuses de la part de l’intéressé s’il devait être de retour pour disputer l’Euro en fin de saison.

« Je n’étais pas présent mais j’ai entendu beaucoup de choses, cela me semble un peu puéril, a estimé le latéral du Borussia Dortmund dans un entretien au média néerlandais HLN. Il devrait simplement s’excuser, si c’est la seule solution pour l’avoir à l’Euro. Nous sommes des adultes en fin de compte. (…) Asseyez-vous autour de la table, parlez, soyez honnêtes et réglez ça pour le bien du pays et de l’équipe nationale. Mettez tous les problèmes de côté et jouez au football ! »

Sinon, l’excuse de la blessure pourrait bien marcher, cette fois-ci.