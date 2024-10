Thibaut Courtois évoque son manque après plus d’un an sans sélection

Un maillot vous manque et tout est dépeuplé.

Thibaut Courtois n’a plus représenté la Belgique depuis le 17 juin 2023 et un nul peu glorieux contre l’Autriche (1-1). Sa brouille avec le sélectionneur Domenico Tedesco lui a coûté sa place dans le groupe des Diables rouges, ce qui pénalise autant le gardien du Real Madrid que sa sélection – avec tout le respect dû à Koen Casteels, qui a fait le choix de rejoindre l’Arabie saoudite cet été. De retour au pays pour inaugurer un terrain à Bilzen vendredi, Courtois n’a pas caché sa peine.

« Bien sûr, les Diables rouges me manquent, a-t-il confié à la presse locale. J’ai toujours apprécié jouer pour la Belgique. Mais pour le moment, ce chapitre est clôturé. On verra à l’avenir. » Les résultats en dents de scie et les choix contestés de Tedesco lui ouvriront peut-être une porte dans les mois à venir. « J’espère encore avoir un bel adieu, mais on verra si c’est possible, et quand », a ajouté le portier de 32 ans.

Allez, un petit effort.

Pronostic Belgique France : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations des Bleus