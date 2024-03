La Lazio, relanceuse de carrière.

Nouvel entraîneur du club romain, dont le précédent coach Maurizio Sarri a démissionné il y a dix jours, Igor Tudor a été présenté ce samedi : « J’ai choisi la Lazio parce que c’est une équipe importante, il y a peu d’entraîneurs dans le monde qui n’accepteraient pas la Lazio. […] La durée du contrat ne m’intéresse pas : si je travaille bien, je continue, si je ne travaille pas bien, je peux aussi rentrer chez moi demain. Je vis au présent », a déclaré celui qui dirigeait l’OM la saison dernière.

L’occasion pour le Croate d’évoquer, aussi, un certain Mattéo Guendouzi, prêté aux Biancocelesti par Marseille depuis l’été dernier, et qu’il avait eu sous ses ordres sur la Canebière : « J’ai une bonne relation avec lui, il a toujours envie de jouer et de gagner. Je suis content de le retrouver, il a beaucoup d’expérience, on va bien travailler ensemble. » Le milieu de 24 ans s’est très rapidement acclimaté à son nouvel environnement, en témoignent ses 30 titularisations cette saison (toutes compétitions confondues) depuis septembre.

Sur le papier, ça promet.

Mattéo Guendouzi ne ferme pas la porte à un retour à l’OM