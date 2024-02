Mattéo Guendouzi ne ferme pas la porte à un retour à l’OM

La plus belle touffe du football français bientôt de retour dans l’Hexagone ?

Mattéo Guendouzi quittait l’Olympique de Marseille le 31 août dernier, après avoir vu Pablo Longoria trouver un accord avec la Lazio pour un prêt avec une obligation d’achat de 18 millions d’euros . Au micro de Canal+, le Romain a laissé la porte ouverte à un retour sur les bords de la Méditerranée. « Retourner à l’OM un jour ? C’est une belle question, a-t-il confié. Aujourd’hui, je suis très heureux à la Lazio. Mais tout le monde connaît l’attache que j’ai pour l’OM, ses supporters, la ville… J’ai eu un réel coup de foudre pour ce club. Donc forcément, c’est quelque chose qui pourra se passer dans le futur. On verra. »

En Italie, Guendouzi s’est rapidement imposé cette saison, prenant part à 30 rencontres dont 23 en tant que titulaire. Une situation bien différente des derniers mois compliqués à Marseille, ce qui l’avait poussé à demander son départ. « Il arrivait à deux ans de la fin de son contrat, il avait perdu du temps de jeu et sa valeur risquait de décliner, se justifie Longoria dans le nouveau numéro de So Foot. C’est Mattéo lui-même qui est venu me voir en me disant qu’il fallait préparer son départ. »

"J'étais venu pour un projet de jeu, et lors de ma troisième saison ça avait commencé à changer" 🗣 Mattéo Guendouzi revient sur les raisons de son départ de l'Olympique de Marseille ⚪️🔵 pic.twitter.com/Oc2mDHZbQW — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2024

Marseillais dans le coeur, mais pas trop quand même.

