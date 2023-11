Mattéo Guendouzi se confie sur son départ de Marseille

Le Gladiateur romain des temps modernes.

Parti de l’Olympique de Marseille cet été, Mattéo Guendouzi s’éclate avec la Lazio, malgré un début de saison mitigé sur le plan collectif. « Je viens avec un statut que je n’avais pas il a 4-5 ans. On m’attend beaucoup plus, confie-t-il à Téléfoot. C’est un club très familial, c’est ça que je recherche aussi. (…) Je voulais un club qui joue l’Europe tous les ans, avec un grand coach. J’apprends énormément avec (Maurizio) Sarri. »

"Sur la deuxième saison, ce n'était plus les mêmes choses avec pas mal d'instabilité. On a changé beaucoup de fois de coach, en l'espace de deux ans. Un nouvel effectif qui se transforme à chaque fois." Mattéo Guendouzi revient sur son départ de l'OM (1/2) @YassinNfaoui pic.twitter.com/XFvloa3UmH — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 5, 2023

L’occasion également pour l’ancien phocéen de revenir sur départ de l’OM, où l’histoire avait si bien commencé : « C’était vraiment un amour dès les premiers jours, j’étais heureux de vivre à Marseille, de jouer pour ce club, assure-t-il. Sur la deuxième saison il y a eu pas mal d’instabilité, on a changé plusieurs fois de coach en deux ans. Il a fallu faire un choix pour ma carrière. » Un Guendouzi bien décidé à démontrer qu’il peut réintégrer l’équipe de France, près d’un an après sa dernière convocation pour le Mondial au Qatar. « Je sais que je fais partie des joueurs suivis régulièrement par le sélectionneur, c’est encore dans ma tête et ça va être à moi d’être le meilleur possible pour être rappelé. »

