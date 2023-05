Tudor sur Turpin : « Il n’a pas eu les couilles »

Spoiler : il n’a pas mâché ses mots.

En conférence de presse après la défaite face à Lens ce samedi soir (2-1), Igor Tudor est revenu sur l’intensité de la rencontre : « C’était un grand match, malheureusement on a perdu, félicitations à eux, a lâché l’entraîneur de l’Olympique de Marseille avec une mine fermée. Il reste quatre matchs et douze points à prendre, on verra. »

Passablement énervé, le Croate a évoqué les clés du match avant de commenter la performance de Clément Turpin, l’arbitre de la rencontre, avec ses propres mots : « Les détails ont fait la différence, comme souvent dans le football. Ils ont pressé fort, nous aussi. Un détail, c’est par exemple le second carton jaune non mis à Facundo Medina. J’ai dit à l’arbitre qu’il a eu le courage d’annuler le but, mais il n’a pas eu le courage de mettre le carton à Medina. Il a eu les couilles d’annuler le but, mais pas de mettre le deuxième carton. »

Du Tudor dans le texte.

