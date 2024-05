Le Mexique zappe Memo Ochoa pour la Copa América

Un monde s’effondre.

Le sélectionneur du Mexique, Jaime Lozano, a dévoilé une première liste de 31 joueurs pour la Copa América, qui débutera le 20 juin. Il n’a pas eu peur de frapper fort en recalant Guillermo Ochoa (38 ans), qui était pourtant encore titulaire et capitaine lors de la trêve internationale du mois de mars. Le portier aux 150 capes a notamment participé à deux éditions de la Coupe des confédérations (2013, 2017) et à cinq Coupes du monde (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) avec sa sélection.

Pas de prime d’ancienneté, donc, et un coup de massue supplémentaire pour le gardien de la Salernitana, qui vient d’être relégué en Serie B. Lozano lui a préféré Ángel Malagón (Club América), José Raúl Rangel (Chivas) et Julio González (Pumas) dans sa liste. Le sélectionneur a aussi fait le choix de se passer de Raúl Jiménez (Fulham) et Hirving Lozano (PSV).

On repart d’une page blanche.