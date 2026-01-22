Antonio Conte « ne doit pas faire l’amour », selon Diego Costa

Chacun son ex toxique. Pour Diego Costa, il s’agit d’Antonio Conte, son ancien entraîneur à Chelsea, avec qui la séparation (et la collaboration) s’est très mal passée.

En 2020, l’ancien attaquant des Blues cassait déjà du sucre sur le dos de son coach, disant qu’il « ne tiendrait pas une saison dans un club comme le Real Madrid ».

😡 ‘HE’S A VERY BITTER GUY’ It’s fair to say Antonio Conte is NOT on Diego Costa’s Christmas card list. 👀 🧨💥 pic.twitter.com/L6evL19O8Z — The Obi One Podcast (@obionepodcast) January 22, 2026

Poussé vers la sortie en 2017 par le technicien italien, l’Espagnol de 37 ans n’a visiblement pas encore tout digéré. L’occasion de remettre une pièce dans la machine dans un épisode de The Obi One Podcast : « Il m’a dit qu’il me remerciait pour tout, mais n’allait pas m’utiliser. Il y avait quelque chose là-dessous, parce que ce n’est pas possible qu’un coach ne compte pas sur celui qui était son meilleur buteur la saison précédente. »

Avec ses meilleurs vœux

Et ce n’est pas fini : « Il ne fait pas confiance aux autres. Il croit qu’il sait tout et tu ne prends pas plaisir à t’entraîner avec lui. Il est tout le temps énervé, n’arrête pas de faire la gueule… Il ne doit pas faire l’amour chez lui, parce que c’est un mec très amer. »

Une pique qui n’a pas manqué de faire sourire son ex-coéquipier, le Nigérian John Obi Mikel, hôte du podcast. Qu’on se rassure, Diego Costa a finalement calmé le jeu en guise de conclusion : « Je lui souhaite le meilleur dans sa vie. »

Un peu d’amour, beaucoup de haine.

Newcastle s’invite dans le top 8, l’Athletic Club croit plus que jamais aux barrages