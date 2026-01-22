S’abonner au mag
  • France
  • Rennes

Habib Beye veut garder Jérémy Jacquet, mais...

FC
Habib Beye veut garder Jérémy Jacquet, mais...

Le Stade rennais pourra, ou saura-t-il résister ? Attaqué sur Jérémy Jacquet lors de ce mercato hivernal, notamment par Chelsea, le club breton a vu son entraîneur monter au créneau en conférence de presse. « Le marché, ce n’est pas moi qui le contrôle. Il y a une réalité économique, et je n’aurai pas toujours mon mot à dire, a ainsi commencé Habib Beye. Ce que j’ai dit, c’est que quand on est une équipe comme Rennes et qu’on a des ambitions élevées, on veut garder ses meilleurs éléments pour avoir l’équipe la plus forte possible en tant que coach : Jérémy fait partie de ces joueurs-là… »

Et le technicien de continuer, à propos du défenseur récemment prolongé : « Je suis cash là-dessus, je suis clair. Ce que je vous dis ici, je le dis à mes dirigeants. Mais en n’étant pas dans une logique de coup de pression du tout, c’est un échange. On a été très très clair par rapport à la situation de Jérémy, lui est stable et c’est ça le plus important pour nous. Je suis bluffé de voir le calme avec lequel il gère cette situation, j’ai senti un garçon très focus sur ce qu’il vit actuellement. Après, il reste quelques jours sur ce mercato et il peut se passer plein de choses. » Comme une proposition qui dépasse les cent millions ?

Rennes ralenti par Le Havre

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!