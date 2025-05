Le romantisme n’est pas mort : Ángel Di María fait son retour à Rosario Central

Il avait promis de revenir. Il est enfin là.

À 37 ans, Ángel Di María va finir sa carrière de footeux à Rosario Central, son club formateur, bouclant la boucle après 18 ans passés à montrer toute sa classe sur les terrains européens. Il y a un an pile, le come-back avait capoté, étouffé par des menaces sur sa famille. Cette fois, pas de problèmes : « El Fideo » fait bel et bien son retour.

Un retour en Amérique du Sud après avoir quasiment tout gagné en Europe

Le club a officialisé la nouvelle avec une déclaration pleine de lyrisme : « Pour voler, nous aurons besoin de tes ailes. Bienvenue Angel, nous t’attendions. » Une vidéo postée sur les réseaux, des cœurs postés sur Instagram par l’intéressé, et un romantisme footballistique comme on n’en fait plus.

Nuestra historia juntos tiene más páginas por escribir 💙💛 pic.twitter.com/JhakDVuR4M — Rosario Central (@RosarioCentral) May 29, 2025

Entre-temps, Di María a raflé quasiment tous les trophées possibles : Ligue des champions avec le Real, titres à la pelle avec Paris, médailles et coupes avec l’Albiceleste, dont un Mondial au Qatar et deux Copa América.

Mais c’est ce retour en Argentine qui met tout le monde d’accord. Comme si, après avoir dit au revoir à Benfica en pleurs, refusé les pétrodollars saoudiens, il avait compris que le football, le vrai, ne se joue qu’à la maison.

Bienvenido a casa, Angelito 🫶🏻🇺🇦 pic.twitter.com/f8RL920I8z — Rosario Central (@RosarioCentral) May 29, 2025

Newell’s Old Boys, ça dit quelque chose à Lionel Messi ?

