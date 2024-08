Ángel Di María menacé de mort dans sa ville natale

Avec un prénom pareil, qui peut lui vouloir du mal ?

Si Ángel Di María envisageait un retour aux sources, à l’image de son ancien coéquipier Thiago Silva, les réactions plus qu’hostiles à Rosario, sa ville natale en Argentine, vont probablement le freiner. Au lendemain de la défaite de Rosario Central contre Peñarol en phase de groupes de Copa Libertadores, une fresque à l’effigie de l’ancien Parisien a été vandalisée ce mercredi. En guise de menace, la phrase « Tu reviens toujours ? » a été inscrite en gros sur le mur. Selon la presse locale, un autre mot menaçant a été laissé dans une station-service sur laquelle les malfaiteurs ont tiré des coups de feu. On peut y lire « On t’attend Di María », une menace signée « Los Rosarinos », le nom des habitants de Rosario.

C’est la deuxième fois en l’espace de deux mois que la famille d’Ángel Di María est menacée par des malfaiteurs à Rosario. Déjà en mars, ses parents avaient reçu un message haineux sur lequel était inscrit : « Dites à votre fils Ángel de ne plus revenir à Rosario, sinon nous le ruinerions en tuant un membre de sa famille. » Si l’on pourrait croire que les menaces ont un lien avec des questions sportives, elles sont plutôt ancrées dans un contexte de violences à Rosario. Depuis des années, la ville traverse une crise notamment liée aux narcotrafiquants, et les célèbres sportifs nés dans la province de Santa Fe, dont Lionel Messi, n’échappent pas à cette violence.

Vandalizaron un mural de Ángel Di María en Rosario tras la derrota del Canalla ante Peñarol 🏆⚠️ “¿Todavía vas a volver?” fue lo que pusieron en el club El Torito, donde el ‘Fideo’ jugó cuando era chico 👀✍️ Existían rumores de una posible vuelta ⏳🔙 pic.twitter.com/zT4IdLd7KD — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) May 29, 2024

On comprend mieux pourquoi Ángel Di María se dirige désormais vers Miami.