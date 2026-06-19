S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. C
  • Brésil-Haïti

Carlo Ancelotti et Gabriel pointent les lacunes du Brésil

SW
Réactions
Carlo Ancelotti et Gabriel pointent les lacunes du Brésil

Un peu trop rouillés pour une samba ? Après un départ laborieux face au Maroc (1-1), Carlo Ancelotti a pointé les faiblesses du Brésil, revenant notamment sur les manques observés quant au pressing : « On a fait une autocritique positive de notre premier match, on sait qu’on doit combler des lacunes et on va y arriver. Il nous faut avoir davantage d’équilibre et savoir déclencher le pressing au bon moment.  » Mais ne lui parlez pas d’Endrick, car pour l’ex-coach du PSG, « il faut attendre le bon moment.  »

Monsieur Sourcil Levé ne prend pas de haut la valeureuse équipe d’Haïti, qui a même posé quelques maux de têtes aux joueurs écossais malgré la défaite (0-1) : « Haïti a montré des qualités physiques contre les Écossais, ils étaient bien organisés, avec un bloc haut, ils produisent du bon football et ils seront extrêmement motivés, a prévenu le sélectionneur italien. Ils ont des attaquants très forts, rapides. On est focalisés sur ce qu’on doit améliorer. » 

Gabriel admet un raté

Le défenseur d’Arsenal n’y va pas de main morte non plus, admettant une certaine faiblesse auriverde pendant le premier acte face aux copains de Brahim Díaz. « Notre premier match n’était pas bon, notamment la première mi-temps, reconnaît le natif de São Paulo. Mais on a beaucoup travaillé cette semaine pour faire un beau match contre Haïti. Tous les matches sont difficiles, même celui-ci. C’est 11 contre 11 et il va falloir être concentrés. »

C’est sûr qu’en cas d’exploit d’Haïti, on pourrait ne pas avoir le temps de revoir Neymar.

SW

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



C'est une putain de bonne question !

Qui sera meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à la fin de l'édition 2026 ?

Messi
Mbappé
Fin Dans 17h
127
41
60
Revivez : Canada - Qatar (6-0)
Revivez : Canada - Qatar (6-0)

Revivez : Canada - Qatar (6-0)

Revivez : Canada - Qatar (6-0)
41
Revivez Suisse-Bosnie (4-1)
Revivez Suisse-Bosnie (4-1)

Revivez Suisse-Bosnie (4-1)

Revivez Suisse-Bosnie (4-1)
11
Revivez Tchéquie-Afrique du Sud (1-1)
Revivez Tchéquie-Afrique du Sud (1-1)

Revivez Tchéquie-Afrique du Sud (1-1)

Revivez Tchéquie-Afrique du Sud (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.