Carlo Ancelotti et Gabriel pointent les lacunes du Brésil

Un peu trop rouillés pour une samba ? Après un départ laborieux face au Maroc (1-1), Carlo Ancelotti a pointé les faiblesses du Brésil, revenant notamment sur les manques observés quant au pressing : « On a fait une autocritique positive de notre premier match, on sait qu’on doit combler des lacunes et on va y arriver. Il nous faut avoir davantage d’équilibre et savoir déclencher le pressing au bon moment. » Mais ne lui parlez pas d’Endrick, car pour l’ex-coach du PSG, « il faut attendre le bon moment. »

Monsieur Sourcil Levé ne prend pas de haut la valeureuse équipe d’Haïti, qui a même posé quelques maux de têtes aux joueurs écossais malgré la défaite (0-1) : « Haïti a montré des qualités physiques contre les Écossais, ils étaient bien organisés, avec un bloc haut, ils produisent du bon football et ils seront extrêmement motivés, a prévenu le sélectionneur italien. Ils ont des attaquants très forts, rapides. On est focalisés sur ce qu’on doit améliorer. »

Gabriel admet un raté

Le défenseur d’Arsenal n’y va pas de main morte non plus, admettant une certaine faiblesse auriverde pendant le premier acte face aux copains de Brahim Díaz. « Notre premier match n’était pas bon, notamment la première mi-temps, reconnaît le natif de São Paulo. Mais on a beaucoup travaillé cette semaine pour faire un beau match contre Haïti. Tous les matches sont difficiles, même celui-ci. C’est 11 contre 11 et il va falloir être concentrés. »

C’est sûr qu’en cas d’exploit d’Haïti, on pourrait ne pas avoir le temps de revoir Neymar.