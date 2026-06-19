Coups de feu à Times Square

La sécurité, un conte à dormir debout aux States. Comme le rapporte l’AFP, des coups de feu ont été entendus à Times Square pendant la célébration du titre de NBA des Knicks, l’équipe de basket-ball de New-York fraîchement sacrée : « Les policiers sont intervenus à la suite d’un signalement de tirs ». Si les policiers n’ont arrêté aucun suspect, un officier a bien indiqué que les investigations se poursuivront. Aucun blessé n’est à déplorer.

Panique au coeur de la ville

Pour autant, les détonations ont créé un mouvement de panique dans le quartier. Tandis que plusieurs matchs sont prévus à East Rutherford, dans la banlieue new-yorkaise, les nouvelles ne rassurent guère. C’est dans cette enceinte que l’équipe de France a battu le Sénégal (3-1) et que les Lions de la Teranga s’apprêtent à affronter la Norvège (ce mardi à 2heures heure française).

Pas encore de Spiderman pour surveiller la ville, et pourtant…