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L’efficacité de l’attaque canadienne en chiffres

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L&rsquo;efficacité de l&rsquo;attaque canadienne en chiffres

Sans pitié. Le Canada s’est adjugé une victoire nette et sans bavure (ou presque) face à une équipe du Qatar complètement aux abois (6-0). Les Canucks se sont laissés aller à une véritable démonstration offensive.

Rien qu’en première période, les hommes de Jesse Marsch ont cadré huit frappes : selon Opta,il s’agit d’une performance inédite lors d’un match de Coupe du Monde depuis la Roumanie en 1994 contre l’Argentine (également huit).

Ultra-domination

Et ce n’est pas tout. Toujours selon Opta, le Canada est la première nation hors Europe et Amérique du Sud à claquer plus de cinq buts lors d’un match de Coupe du monde. Voilà un beau cadeau pour les supporters présents à Vancouver.

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Pour poser autant de problèmes aux Qataris, la bande de Jonathan David n’a pas hésité à occuper le camp adverse. Opta, qui a décidément carburé pendant ce match, décompte pas moins de 97 touches de balle dans la surface de réparation des joueurs de Julen Lopetegui, soit 26 de plus que n’importe quelle autre équipe dans un match de la Coupe du monde enregistré (depuis 1966). L’Allemagne 71 contre le Costa Rica en 2022.

Un collectif qui Marsch bien, en tout cas.

Jeu, set et match pour le Canada qui humilie le Qatar

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