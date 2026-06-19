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Les Canadiens dévastés par la grave blessure d’Ismaël Koné

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Les Canadiens dévastés par la grave blessure d’Ismaël Koné

Comment réagir en tant que groupe face à la blessure grave de l’un des siens ? C’est la question implicite à laquelle tous les joueurs du Canada ont dû répondre face au Qatar (6-0) après la fracture à la jambe d’Ismaël Koné. À leur manière.

Le défenseur Luc de Fougerolles, sous le choc pendant les cinq minutes qui ont suivi la grave blessure, a été consolé par Maxime Crépeau, le gardien des Canucks qui avait été empêché de disputer la Coupe du monde 2022 à cause d’une fracture à la jambe. « Chacun vit les émotions à sa façon, et nous avons traversé les mêmes émotions à ce moment-là, souligne auprès du Guardian le portier à propos de son échange avec Luc de Fougerolles. C’est tellement difficile à exprimer, mais c’est juste un moment pour lui dire : “Hé, tu n’es pas seul. Je ressens la même chose que toi, mais nous avons un travail à terminer pour lui.” »

Stephen Eustáquio, le milieu défensif canadien, qui « a vu sa jambe (celle d’Ismaël Koné) », rappelait que la faute d’Assim Madibo méritait « un rouge évident ». « Il n’y a pas de débat, il lui a littéralement cassé la jambe. Ils voulaient un jaune, mais pour moi ça n’avait pas de sens », assénait le capitaine.

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« Ce sera difficile sans lui »

L’entraîneur de la sélection à la feuille d’érable, Jesse Marsch, a lui « entendu l’os craquer », mais appuie sur le fait que « ça fait mal au cœur ». « Tout le monde est ébranlé, parce qu’Ismaël est un gars important de notre formation. Ce sera difficile sans lui. C’est une grande perte, il a été exceptionnel pour nous », continuait le coach américain.

« C’est un garçon tellement facile à vivre, qui aime tellement ce sport, a ajouté Alistair Johnston, le latéral droit. Il pourrait passer des nuits entières à faire quelques passes avec les gars, et c’est pour ça que ça a fait si mal. C’est sa passion pour le jeu. Voir quelqu’un comme lui se blesser gravement, à la suite d’un tacle aussi inutile ? C’est vraiment frustrant. »

« Il est essentiel à cette équipe, a confirmé Jonathan David. Si vous posez la même question à n’importe quel joueur, il vous dira la même chose. Je ne sais même pas comment le décrire. On l’adore. »

Les Canucks jouent désormais ce Mondial sans Ismaël Koné, mais pour lui.

Le Qatar agacé par le comportement des Canadiens

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