Sébastien Migné savoure le face-à-face avec Carlo Ancelotti

Même là, Neymar n’entre pas dans les plans. Sébastien Migné, sélectionneur d’Haïti, est revenu sur la particularité du match à venir face au Brésil. En effet, les Haïtiens supportent ordinairement la Seleçao pendant la Coupe du monde, ce qui donne lieu à une situation des plus spéciales. « Comme mon fils, j’ai plusieurs joueurs dans mon équipe qui vénèrent Vinicius, par exemple, explique l’ancien adjoint de Jean-Pierre Papin. C’est une chance d’affronter des adversaires comme ça, car ça nous permet de repousser nos limites. Certains ont besoin d’être rassurés, d’autres sont galvanisés, il faut gérer tous les joueurs différemment. »

Se frotter à Don Carlo, un vrai plaisir

En toute humilité, l’ancien coach adjoint du Cameroun ayant réussi à battre les Brésiliens en 2022 (1-0) apprécie d’être confronté à Carlo Ancelotti : «Être confronté à ce qu’il se fait de mieux, c’est plus que gratifiant pour moi, à condition de performer. Je vais continuer à apprendre. On va en parler avec mon staff, on va être face à un maître tacticien, c’est le très, très haut niveau. J’ai rencontré Carlo Ancelotti lors du tirage au sort et c’est la grande classe. »

Bientôt le même sourcil levé ?

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